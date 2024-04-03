На Димитровском мосту водителям придется потесниться

По Димитровскому мосту с подрядчиком — ООО СК «Дороги Сибири» — заключен контракт и на следующей неделе он приступает к работе. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса — начальник управления автомобильных дорог мэрии Сергей Эпов.

Сергей Эпов пояснил, что сейчас движение на мосту затруднено так как водители выбирают как проехать, чтобы не попасть в ямы. После восстановительного ремонта проезжей части движение структурируется и суженые полосы не принесут дискомфорт потребителям.

— По аналогичной технологии мы в прошлом году ремонтировали путепровод на ТЭЦ3. Именно из-за ремонтов заторов в этой локации не было, — — подчеркнул он.

Напомним, Димитровский мост в Новосибирске будут ремонтировать в течение двух лет. Октябрьский планируют сдать после ремонта к концу 2024 года.