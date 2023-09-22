Школа астрологии открылась в Новосибирске

Жители Новосибирска возмутились решением Министерства образования о выдаче разрешения на образовательную деятельность школе астрологии «Солярис — живая Астрология». Об этом сообщает Atas.info.

— Нельзя допускать, чтобы в нашей стране жулики, гадалки, тарологи и прочие были законными, – отметила Елена, местная жительница.

На сайте школы говорится, о том, что студенты смогут «постичь энергию любви, которая откроет ученикам школы глаза на реальный мир, позволит обрести гармонию с ним».

Для постижения энергий нужно заплатить от 20 000 рублей за курс, пройти обучение можно как очно, так и онлайн.

По мнению организаторов школы, курс представляет собой синтез науки, философии и духовных знаний.

— Имеет ли это отношение к образовательной деятельности? Нет. Ученикам выдадут диплом, но будет ли он котироваться на соответствующем рынке — вопрос сложный. Подобная деятельность не лицензируется соответственно. Мошенничество? Нарушение прав граждан? Пока конкретных фактов мы не имеем, – отмечает юрист Николай Украинцев.

Как отмечает издание, школа проводит курсы, обучение длится не один год, поэтому деятельность учреждения можно причислить к образовательной деятельность, а в России она должна лицензироваться.

По данным Seldon.Basis, ООО «СИБАК «СОЛЯРИС» была основана в 2013 году. Директор: Елена Голубева. Основной вид деятельности — предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки. Чистая прибыль в 2022 году — -283 тыс рублей, а выручка — 1,35 млн рублей.

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