В НГУЭУ открыли «прокурорский» класс

Сегодня, 14 сентября, в НГУЭУ открылся «прокурорский» класс, в который по итогам тестирования зачислены 25 школьников. Об этом сообщает пресс-служба НГУЭУ.

В открытии принимали участие представители руководства вуза, прокуратуры Новосибирской области, учащиеся.

В первом учебном году они будут изучать конституционное право, уголовное право, теорию государства и права. В ходе обучения планируется участие в занятиях сотрудников прокуратуры, экскурсии, посещения прокуратуры и судов общей юрисдикции.

Напомним, что 1 сентября состоялась торжественная линейка для первого в области прокурорского класса в школе №54.В классе будут обучатся двадцать пять статных парней и девушек.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской школе откроют класс с прокурорским уклоном.