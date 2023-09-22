Троих полицейских-коррупционеров отправили в СИЗО в Новосибирске

22 сентября в Центральном районном суде Новосибирска избрали меру пресечения для троих задержанных полицейских.

Действующих и одного бывшего сотрудников подозревают в получении взяток. Борцы с коррупцией местных отделов и управления ОЭБиПК брали вознаграждения с организаторов новосибирского «Лас-Вегаса» и никак не боролись с незаконными казино. Наоборот, в их интересах было сделать так, чтобы нелегальный бизнес преступников процветал.

― Суд избрал меру пресечения начальнику отделения N 3 УМВД РФ по г. Новосибирску Максиму Абрамову в виде заключения под стражу на два месяца. Также на два месяца арестован бывший начальник ОЭБиПК управления МВД по Новосибирску Андрей Хомин. Аналогичный срок проведет в СИЗО заместитель начальника ОЭБиПК управления МВД по Новосибирску Сергей Шило, ― сообщили в судебном департаменте по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала, что по делу о крышевании игорного бизнеса были задержаны высокопоставленные сотрудники МВД.