Школа креативных индустрий открылась в Новосибирской области

В церемонии открытия приняла участие заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская. Она пожелала ученикам и преподавателям творческих успехов, побед и реализации самых смелых идей.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что в школе оборудованы три просторные творческие студии, оснащенные новейшим технологичным оборудованием для звукорежиссуры, электронной музыки, фото и видео производства. Опытные преподаватели будут заниматься с детьми и подростками от 12 до 17 лет. Общеразвивающие программы с профессиональным уклоном рассчитаны на два года.

На создание Школы креативных индустрий в Куйбышеве были выделены средства из федерального и областного бюджетов. Это уже вторая Школа креативных индустрий, созданная в рамках федерального проекта «Придумано в России». Школы креативных индустрий в регионе помогают создавать единое культурно-образовательное пространство для творческой молодежи, развивать таланты детей и подростков, повышать популярность профессий в сфере креативных индустрий.