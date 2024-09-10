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Дорожный коллапс в Южно-Чемском жилмассиве Новосибирска

  • 10/09/2024, 14:30
Автор: Юлия Данилова
Дорожный коллапс в Южно-Чемском жилмассиве Новосибирска
Массовое жилищное строительство без соответствующего развития дорожной и транспортной инфраструктуры может парализовать движение в Кировском районе города.

Новосибирцы создали петицию для того, чтобы обратить внимание органов власти на проблемы с дорожной-транспортной развязкой Южно-Чемского микрорайона. На момент подготовки материала ее подписали более 1700 человек.

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— Наш микрорайон очень быстро развивается в плане постройки новых домов. Количество домов, соответственно количество жильцов и автомобилей, растет с большой скоростью. При этом не предпринимаются никакие действия для расширения дорог/запуска трамвайной линии/увеличения количества общественного транспорта, — говорится в обращении. — С утра выезд с микрорайона занимает минимум час при расстоянии примерно 1,8 км (на своем авто), в общественный транспорт попасть почти невозможно (если не садиться на конечной). Садики работают с 7:00 — и ты автоматически опаздываешь на работу. Вечером мы все дружно стоим в пробке на въезд в микрорайон (со всех сторон заезда), добавляет баллы пробкам вечером постоянно перекрывающийся в час пик ж/д переезд.

С началом нового учебного года пробки, в которых последние годы захлебывались жители Южно-Чемского жилмассива, стали настоящей катастрофой. Люди пишут, что не могут выехать даже со двора многоэтажного дома, так как сразу попадают в пробку. В чатах ругаются жители частного сектора, так как автомобилисты битком забивают улицы, выискивая варианты объехать пробки, пробивая колеи и вынося грязь на проезжую часть. Многие машины едут по тротуарам, но в итоге все равно стоят в пробках на двух выездах из микрорайона: на переезде и пересечении Петухова/Советского шоссе и на въезде в Северо-Чемской жилмассив, где эта пробка дополняется местными жителями. Со стороны Советского шоссе и Петухова пробку подпирают жители Васхнила, ОбьГЭСа и Затулинки, которые также активно расстраиваются.

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Комментарии в подписях под петицией, а также в соцсетях и группах микрорайона самые негативные (Пунктуация и орфография авторов сохранены. — Ред.):

  • 04.09.2024 муж ехал от поликлиники №13 на Бронной, 7 до переезда на Петухова, 1 час 20 минут. Вы считаете это нормально? На работу он опоздал на 1,5 часа.
  • Ездите на общественном транспорте, а свои жестянки на свалку. Ведь все пробки только из-за вас самих.
  • Нужно срочно что-то предпринять с выездами и заездами!!! Стоять по 2 часа в пробке уже сил нет. Начиная с 6 утра с жилмассива невозможно выехать!
  • Это полная анархия. Прежде чем строить район, должна была быть рассчитана проходимость на объем населения и построена дорога с соответствующими развязками. Но поскольку нет возможности построить метро, должна быть как минимум трамвайная развязка. И только после этого производить многоэтажные постройки. Выехать невозможно с района, беспредел!
  • 2 км ехать 2,5 часа это просто издевательство. Дорогу на Чемском сделали, не хватило 100 метров асфальта на ул. Тюменская, проехать жд пути на данном участке просто невозможно. За то время, пока горит светофор проезжает 3 машины!!! Сделайте развязку, отремонтируйте нормально дороги, перестаньте закрывать жд переезд на улице Петухова!!!
  • Плохо настроены светофоры. После аварии на перекрестке Петухова/Советское шоссе повредили светофор, теперь огромные пробки после его ремонта.
  • Нужно отрегулировать время.

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При этом в Южно-Чемском микрорайоне продолжается строительство новых домов, вопрос с «городской электричкой», которая должна была взять на себя поток общественного транспорта, сдвинут в непонятное будущее. Более вероятным городские власти называли продление линии трамвая до Южно-Чемского жилмассива в формате скоростного трамвая, а также расширение парка на этой линии. Но сроки реализации этого проекта тоже непонятны.

Люди с ужасом ждут зимы, отмечая, что сейчас из микрорайона хотя бы можно выбраться пешком, а в морозы это будет сделать гораздо сложнее. Тем более с детьми.

Напомним, в Южно-Чемском жилмассиве большая проблема со школами, так как концессионер сорвал сдачу двух образовательных учреждений. Многим детям приходится ездить на учебу в другие районы города.

В своей петиции люди требуют расширить дороги, ввести дополнительные маршруты или пустить более вместительный транспорт, провести трамвайные пути по всему микрорайону (это значительно разгрузит дороги), проверить корректность работы светофоров на выезде и въезде в микрорайон.

Не исключено, что вскоре подобные петиции последуют от жителей Затулинского жилмассива, Краснообска и ОбьГЭСа, так как Сибиряков-Гвардейцев и Ватутина тоже захлебываются в пробках.

Между тем пробки уже привели к падению объемов строительства в пригороде Новосибирска.

Ранее редакция рассказывала о том, что общественники обратились в Генпрокуратуру с просьбой оценить законность выдачи разрешений в городе на строительство жилья без дорог.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : пробки в Новосибирске новостройки жилищное строительство


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