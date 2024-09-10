Дорожный коллапс в Южно-Чемском жилмассиве Новосибирска

Новосибирцы создали петицию для того, чтобы обратить внимание органов власти на проблемы с дорожной-транспортной развязкой Южно-Чемского микрорайона. На момент подготовки материала ее подписали более 1700 человек.
С началом нового учебного года пробки, в которых последние годы захлебывались жители Южно-Чемского жилмассива, стали настоящей катастрофой. Люди пишут, что не могут выехать даже со двора многоэтажного дома, так как сразу попадают в пробку. В чатах ругаются жители частного сектора, так как автомобилисты битком забивают улицы, выискивая варианты объехать пробки, пробивая колеи и вынося грязь на проезжую часть. Многие машины едут по тротуарам, но в итоге все равно стоят в пробках на двух выездах из микрорайона: на переезде и пересечении Петухова/Советского шоссе и на въезде в Северо-Чемской жилмассив, где эта пробка дополняется местными жителями. Со стороны Советского шоссе и Петухова пробку подпирают жители Васхнила, ОбьГЭСа и Затулинки, которые также активно расстраиваются.
непонятное будущее. Более вероятным городские власти называли продление линии трамвая до Южно-Чемского жилмассива в формате скоростного трамвая, а также расширение парка на этой линии. Но сроки реализации этого проекта тоже непонятны.
Люди с ужасом ждут зимы, отмечая, что сейчас из микрорайона хотя бы можно выбраться пешком, а в морозы это будет сделать гораздо сложнее. Тем более с детьми.
Напомним, в Южно-Чемском жилмассиве большая проблема со школами, так как концессионер сорвал сдачу двух образовательных учреждений. Многим детям приходится ездить на учебу в другие районы города.
В своей петиции люди требуют расширить дороги, ввести дополнительные маршруты или пустить более вместительный транспорт, провести трамвайные пути по всему микрорайону (это значительно разгрузит дороги), проверить корректность работы светофоров на выезде и въезде в микрорайон.
Не исключено, что вскоре подобные петиции последуют от жителей Затулинского жилмассива, Краснообска и ОбьГЭСа, так как Сибиряков-Гвардейцев и Ватутина тоже захлебываются в пробках.
Между тем пробки уже привели к падению объемов строительства в пригороде Новосибирска.
Ранее редакция рассказывала о том, что общественники обратились в Генпрокуратуру с просьбой оценить законность выдачи разрешений в городе на строительство жилья без дорог.
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.
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