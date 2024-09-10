У новосибирцев растет спрос на четырехдневную рабочую неделю

Каждый второй сотрудник, работающий в Новосибирске на пятидневке, мечтает о сокращении рабочей недели.

По данным SuperJob, чаще всего это бухгалтеры, инженеры и юристы.

С возрастом желающих становится меньше: среди опрошенных до 34 лет таких 71%, а среди тех, кто старше 45 лет, — 49%.

58% горожан с доходом до 100 тысяч рублей хотели бы перейти на четырехдневку, а среди тех, кто зарабатывает больше, таких 53%.

За последний год 30% работодателей сталкивались с соискателями, желающими работать четыре дня в неделю. Причем такие запросы поступали от представителей самых разных профессий.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы рассказали куда отправятся в отпуск осенью.