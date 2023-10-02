Школьница, которую порезала подруга под Новосибирском, находится в реанимации

Медики рассказали о состоянии 13-летней школьницы, которую накануне пыталась убить ее одноклассница в поселке Кудряшовском. Врачи сумели спасти жизнь семиклассницы, теперь ей понадобится помощь пластических хирургов и психологов.

― В воскресенье ребенок доставлен в наш стационар с критической кровопотерей, где одновременно была оказана трансфузиологическая, реанимационная помощь вместе с работой нескольких групп хирургов по локализациям повреждений, ― прокомментировали Infopro54 в детской больнице.

Кроме ножевых ранений у пациентки зафиксировано переохлаждение и шок.

Предположительно, девочка несколько часов провела в холодном лесу, истекая кровью. Школьницу обнаружили спасатели и передали бригаде скорой помощи.