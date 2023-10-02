«Помогите, я умираю»: раненая школьница сама позвонила спасателям Новосибирска

Школьница, которую канцелярским ножом в лесу пыталась убить одноклассница, сама организовала свое спасение. Девочка не смотря на тяжелые раны сумела нажать кнопку с номером экстренной службы.

― Помогите, я умираю ― услышал в трубке оператор. У ребенка уже практически не было сил кричать и плакать. Но диспетчер сумел установить ее примерное местонахождение. В эту точку незамедлительно отправился поисково-спасательный отряд, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Семиклассницу нашли практически без сознания. Она потеряла очень много крови и сильно замерзла. Сколько часов провела девочка в лесу еще предстоит выяснить следователям. Ясно только одно, что если бы она не позвонила на «112», то была бы уже мертва. Счет уже шел на минуты.

Искать 13-летнюю девочку были готовы и жители небольшого поселка, в местном чате даже успели объявить сбор волонтеров.

За жизнь раненой пациентки боролись врачи детской городской больницы скорой медицинской помощи. Они сделали все возможное, чтобы школьница жила.

Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое. Девочка до сих пор находится в реанимации.

Напомним, конфликт между двумя ученицами Кудряшовской школы произошел накануне, 1 октября. Девочки пошли в лес, где старшая 14-летняя подруга достала канцелярский нож и устроила самую настоящую казнь своей однокласснице.