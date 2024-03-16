Школьница кувыркнулась и сломала позвоночник на физкультуре в Новосибирске

Более трех лет родители младшеклассницы добивались моральной компенсации за травму, которую их дочка получила на уроке физкультуры.

Еще в декабре 2020 года Маша* неудачно кувыркнулась и пожаловалась педагогу на боль в шее. Учитель отправил ее в медкабинет и почему-то не стал звонить маме, чтобы сообщить о случившемся.

После уроков девочке стало хуже. Дома она рассказала о своем падении во время упражнения и мама отвезла дочь в больницу.

― Ее осмотрел травматолог и диагностировал множественные переломы грудного отдела позвоночника, закрытый неосложненный стабильный компрессионный перелом 3,4 позвонков, ― рассказали в судебном департаменте Новосибирской области.

На больничной койке Маша провела три месяца. Ей было нельзя сидеть, много ходить и испытывать физические нагрузки. Юной сибирячке пришлось уйти на домашнее обучение. Несколько лет Маша наблюдалась у врачей и прошла три курса реабилитации.

Чтобы взыскать со школы и департамента образования потраченные на лечение средства мама ученицы подала в суд. В процессе удалось доказать, что несчастный случай произошел по вине учителя, а расследование инцидента было проведено с нарушениями.

― Районный суд иск удовлетворил, взыскал с образовательного учреждения расходы по проведению судебной экспертизы – 56 800 рублей и оплата государственной пошлины – 600 рублей, компенсация морального вреда в пользу истца в размере 15 тысяч рублей. Также в пользу девочки взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей, ― пояснили в суде.

Но департамент образования такое решение не устроило и он обжаловал его в областном суде. Но там снова встали на сторону семьи с травмированным ребенком. Теперь средняя школа выплатит матери Маши 165 тысяч рублей.

*Имя ребенка изменено.