На трассах Новосибирска ограничили движение из-за сильного ветра

Неблагоприятные погодные явления стали поводом для перекрытия нескольких трасс.

С 16:45 16 марта введено временное ограничение движения для пассажирского и грузового транспорта. В ГИБДД уточнили участки дорог, куда пока ехать не стоит.

― В границах Новосибирской области с 1096 по 1454 км автодороги Р-254 «Иртыш» с 0 по 76 км Северного обхода г. Новосибирска и с 41 по 149 км трассы Р-255 «Сибирь». Время ограничения действует до 22:00 часов, ― сообщили в ведомстве.

Инспекция и Сибуправдор предупреждают всех водителей о том, что сильный ветер, метель и мокрый снег могут стать причиной аварий. Рекомендовано воздержаться от поездок.

Уточняется, что время ограничений может быть увеличено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.