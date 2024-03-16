«Пряталась в психушке»: мать, убившая новорожденную дочь, арестована под Новосибирском

Болотнинский районный суд Новосибирской области 16 марта избрал меру пресечения 34-летней Юлии Ш., которая убила собственного ребенка.

― Межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирский области предъявлено обвинение жительнице Болотнинского района в совершении преступления по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», ― прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время фигурантке по делу предъявлено обвинение и судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы.

Многодетная мать проведет за решеткой ближайшие два месяца. Ее взяли под стражу в зале суда.

У женщины остались трое несовершеннолетних детей. Сейчас социальные службы решают вопрос об их дальнейшей судьбе. Временно их приютила родная тетя. После преступления сибирячку мало заботили ее сыновья. Когда она поняла, что следователи по результатам экспертизы выяснили, что ребенок родился живым, сразу начала придумывать способы избежать наказания. Юлия добровольно легла на лечение в психиатрическую больницу, пытаясь прикинуться невменяемой.