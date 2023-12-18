Школьница упала в яму в ЖК «Матрешкин двор» и пролежала там 2 часа на морозе

ЧП с четвероклассницей произошло поздно вечером 18 декабря. Жильцы жилмассива выгуливали собаку и услышали крики ребенка. Они подбежали ближе и увидели в яме со строительным мусором маленькую девочку. Мужчина по имени Герман сумел достать малышку, а другие очевидцы вызвали скорую помощь.

Видео спасения новосибирцы опубликовали в социальных сетях. В темноте можно рассмотреть, как мужчина на руках несет школьницу. Девочка плачет и с трудом говорит, что у нее замерзли руки и ноги. Предположительно, ребенок провел в яме несколько часов.

― Там постоянно дети играют. Странно, что их родителей это не волнует. Яма осталась от строительства, туда ссыпали строительный мусор грузовики, когда строился торговый центр. Чего там только нет: и арматура, и куски асфальта, и обломки плит, и сломанные деревья. А сейчас все снегом припорошило ― ничего не видно. Там не то что травму получить можно, там можно покалечиться или убиться. Детей очень привлекает, даже несмотря на то, что там много выгуливается собак, ― прокомментировала пост в социальных сетях местная жительница.

Также подписчики из ЖК «Матрешкин двор» сообщили, что сейчас с пострадавшим ребенком все в порядке. Девочка с мамой находится дома. Госпитализация ей не потребовалась.

Инцидентом заинтересовались в Управлении МВД региона.