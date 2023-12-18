Брошенное циркачами в Новосибирске медвежье семейство обрело постоянный дом

Спустя четыре года поисков брошенным дрессировщиками Герасимовыми цирковым медведям нашли постоянное жилище.

— Лада и Буся теперь перебрались в экопарк в Кемеровской области, а Ёлка, Кассандра и Джульетта поселились в доме недалеко от посёлка Садовый в Новосибирском районе, в котором жили ранее. Мишки стали первыми новоселами будущего экопарка, — сообщили журналистам Om1 в зоозащитной организации «ГБР_ZOO_НСК».

Волонтеры-опекуны медвежьего семейства долго готовились к переезду Лады и Буси. Сначала экопарк в Кемеровской области проверил Росприроднадзор. Получив разрешение, зоозащитники построили вольеры и получили разрешение на перевозку.

Медведиц погрузили подъемным краном в «ГАЗель», обеспечили провизией в виде овощей и фруктов, «укутали» в сено и отправили в дальнюю дорогу. В пути косолапые не капризничали, а мирно спали в теплом боксе.

— Мы, конечно, переживали, но животные имели большой опыт переездов. Они ведь ранее гастролировали по стране. Медведи недовольства при этом «не высказывали» и чувствовали себя хорошо, — отметили волонтёры.

После приезда в кемеровский экопарк, медведиц разместили в их новые вольеры. В первую ночь Лада и Буся крепко спали, а утром вдоволь наелись. Несколько дней новосибирские опекуны были рядом с мишками, чтобы те не стрессовали в незнакомой обстановке в окружении чужих людей.

Напомним, пятеро медведей принадлежали цирковой чете Герасимовых, после закрытия шоу они собирали средства на содержание зверей. Однако косолапые содержались в страшных условиях: слишком маленькие клетки, скудный рацион. Волонтеры пять лет пытались хоть как-то помочь животным: возили корм, убирали грязь и заменили клетки на более просторные вольеры.

В ноябре 2023 года Герасимовы обратились в суд с административным иском и просили признать недействительными протокол об изъятии диких животных и акт приема-передачи безвозмездно изъятых животных.