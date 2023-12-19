На треть выросло за год количество автосалонов в Новосибирске

В ноябре 2023 года в 16 городах-миллионниках работало более четырех тысяч автосалонов. Это на 28% больше, чем в январе 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба 2ГИС. В Новосибирске на 1 ноября работало 242 салона. Это на 32% больше, чем годом ранее.

Эксперты компании отметили, что динамика роста автосалонов связана с тем, что автомобильный рынок постепенно восстанавливается, а также активным развитием китайских брендов.

Если посмотреть на динамику 5 лет, то с 2018 года количество автосалонов в Новосибирске выросло на 60%. По этому показателю Новосибирск вошел в топ-3 городов России с самым большим приростом автосалонов. На первом месте Казань (69,4%), на втором Москва (64,1%).

По данным экспертов «Открытия авто», в октябре в России был установлен новый рекорд по объему затраченных средств на покупку китайских автомобилей. За месяц их было реализовано в количестве 62,3 тыс. экземпляров на сумму 209,6 млрд рублей. В результате на долю «китайцев» пришлось уже 61,7% от всей финансовой емкости, что является очередным рекордом. Напомним, что по итогам сентября в деньгах им принадлежало 59,5%. Таким образом, китайские бренды впервые преодолели отметку в 60%.

Если рассматривать объемы продаж, то здесь тоже лидируют «китайцы» (62,3 тыс. шт.), за которыми располагаются российские бренды (37,1 тыс. шт.). Показатели остальных автопроизводителей оказываются заметно ниже: японские — 4,4 тыс. шт.; корейские — 3,9 тыс. шт.; европейские — 3,5 тыс. шт.; американские — 0,7 тыс. шт.

По итогам октября 2023 года, согласно данным агентства «Автомаркетолог», автодилеры реализовали в регионах Сибири 5 616 новых автомобилей, что практически соответствует сентябрьским данным. Рост продаж демонстрируют китайские автобренды, на долю которых приходится почти две трети всех проданных новых авто Сибири.

Ранее редакция сообщала о том, что конфискованные у новосибирских нарушителей автомобили отправят в зону СВО.