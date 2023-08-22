Школьницу, погибшую на экскурсии в Москве, похоронят в Новосибирске

В среду, 23 августа, в Москве состоится прощание с 15-летней новосибирской школьницей, которая погибла во время экстремальной экскурсии по подземелью. Друзья и знакомые смогут в последний раз увидеть Вику. Многие из них до сих пор не верят в случившееся.

— Родители решили, что хоронить дочку будут на родине, в Новосибирске. Семья только год назад переехала в Москву. Вика училась в столичной школе, занималась танцами, но большую часть жизни она прожила здесь, в Сибири, — рассказали Infopro54 новосибирские друзья девушки.

Напомним, 20 августа в московском подземелье во время ливня погибла группа туристов. Восемь человек оказались заложниками водной стихии и не смогли выбраться из глубокого коллектора. Тела экскурсантов унесло в Москва-реку.