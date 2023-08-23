Волонтеры нашли двух новосибирских бабушек, которые ушли за грибами

Поисковый отряд «Лиза Алерт Новосибирской области» объявил о завершении поисков двух подруг-пенсионерок, которые потерялись 21 августа в районе села Раздольное.

— Найдены, живы, с ними все в порядке. Спасибо всем, кто откликнулся, участвовал в поиске и распространял информацию, — сказали поисковики.

Подробности о приключениях бабушек волонтеры не рассказывают. Известно только, что пропали они еще вечером 21 августа из СНТ «Звездочка». Подруги ушли из дома, оставив там свои личные вещи и мобильные телефоны. Родственники предположили, что пенсионерки отправились за грибами.