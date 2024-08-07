Школьник на электросамокате сбил 4-летнего ребенка на набережной в Новосибирске

В Новосибирске юный водитель электросамоката сбил маленькую девочку, гулявшую по набережной Оби. ДТП произошло в парке «Городское начало» вечером 6 августа.

По информации Госавтоинспекции, 12-летний школьник катался по набережной на электросамокате. Разонгавшись, он не заметил маленького пешехода и на скорости наехал на него.

— В результате ДТП пострадала 4-летняя девочка. Ребенок был доставлен в больницу. Характер полученных травм устанавливается, — рассказали в городском ГАИ.

Для установления обстоятельств происшествия на место выезжали сотрудники ДПС.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году в Новосибирске втрое увеличилось количество дорожных аварий с участием электросамокатчиков. В прошлом году за аналогичный период произошло 26 таких ДТП, в которых пострадали 25 человек погиб один.