В Год семьи в Новосибирской области будет оказана широкая поддержка семьям с детьми

Меры поддержки семей в нашем регионе рассмотрены 27 мая в Правительстве Новосибирской области.

По словам министра труда и социального развития Новосибирской области Елены Бахаревой, министерством предоставляется 21 региональная мера поддержки, получателями которых являются 120 тысяч семей. При этом заметно выросло количество многодетных. Так, на сегодняшний день в регионе в 47 тысячах многодетных семей проживают 155 тысяч детей.

С 1 мая многодетным также будут компенсироваться не только коммунальные услуги, но также и плата за жилое помещение. Дополнительно в регионе таким семьям предоставляются и другие меры соцподдержки. В частности, автотранспорт для семей с семью и более детьми, единовременная денежная выплата на ремонт и строительство жилья семьям с пятью детьми, выплаты многодетным семьям с первоклассниками, студентами вузов и т.д.

С полным перечнем мер соцподдержки можно ознакомиться на сайте министерства труда и социального развития региона.