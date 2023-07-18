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Школьники смогут получать психологическую поддержку дистанционно

  • 18/07/2023, 09:37
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Школьники смогут получать психологическую поддержку дистанционно
Новая система разрабатывается на базе Московского психолого-педагогического университета. Ее запуск запланирован на конец года.

На Всероссийском форуме «Дигория» министр просвещения Сергей Кравцов пояснил, что школьников будут консультировать профессиональные психологи в удаленном формате с помощью государственного портала. Новая система разрабатывается на базе Московского психолого-педагогического университета. Ее запуск запланирован на конец года.

Дети со всех уголков страны смогут получить качественную и профессиональную помощь, что немаловажно в условиях, когда в школах удаленных районов отсутствуют соответствующие специалисты на местах.

Исполнительный директор Национальной родительской ассоциации Лариса Санатовская подчеркнула, что система будет способствовать раннему выявлению и оперативному решению проблем школьников, поддерживая их психологическое благополучие и здоровье.

Следует отметить, что первоочередной задачей специалистов является помощь родным мобилизованных военнослужащих и добровольцев, а также самим военнослужащим, участвующим в спецоперации.

Ранее редакция сообщала, что Минпросвещения планирует переименовать уроки ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины».

Фото: freepik.com — freepik 

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Регионы: Россия

Теги : школа психологическая поддержка онлайн для школьников Минпросвещения Кравцов дети


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