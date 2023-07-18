В Новосибирске СКР проверит пьющих родителей с тремя детьми

В Кировском районе Новосибирска следователи проводят проверку по факту нарушения прав несовершеннолетних детей в семье, где родители злоупотребляют алкоголем и запрещенными веществами. Об этом сообщает пресс-служба СК по Новосибирской области.

— По данному сообщению, СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка, — говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях было опубликовано обращение, в котором сообщается о том, что трем малолетним детям, проживающим в Кировском районе областного центра, угрожает опасность в связи с тем, что родители малолетних ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют алкоголем и другими запрещенными веществами.