В Новосибирске СКР проверит пьющих родителей с тремя детьми

В Кировском районе Новосибирска следователи проводят проверку по факту нарушения прав несовершеннолетних детей в семье, где родители злоупотребляют алкоголем и запрещенными веществами. Об этом сообщает пресс-служба СК по Новосибирской области.
— По данному сообщению, СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка, — говорится в сообщении.
Ранее в социальных сетях было опубликовано обращение, в котором сообщается о том, что трем малолетним детям, проживающим в Кировском районе областного центра, угрожает опасность в связи с тем, что родители малолетних ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют алкоголем и другими запрещенными веществами.
На данный момент известно, что на улице Немировича-Данченко проживает трое малышей, их родители обвиняются в несоциальном образе жизни, злоупотреблении алкоголем и наркотиками. Эту информацию сообщила тетя мальчиков Татьяна Захарова.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура Новосибирска проверит оздоровительный лагерь из которого сбежали дети.
Фото со страницы прокуратуры Новосибирской области в Телеграм
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