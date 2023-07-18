В Новосибирске возбуждено уголовное дело о нанесении побоев в магазине 9-летней девочке

Следователи возбудили уголовное после того, как женщина избила 9-летнюю девочку в магазине Новосибирска. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

По предварительным данным, днем 7 июля 2023 года 54-летняя женщина, в одном из магазинов «Мария-Ра» в Железнодорожном районе города Новосибирска, без видимого повода толкнула 9-летнюю девочку, которая стояла у прилавка с подругой. Произошедшее попало на камеру. От удара у нее остались ссадина и ушиб переносицы. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Установлено, что женщина имеет ряд заболеваний и в настоящий момент помещена в медицинское учреждение, где проходит лечение.

В настоящее время ведется следствие. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). Максимальное наказание по данной статье — два года лишения свободы.

В рамках расследования будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль ход дела.

Ранее редакция сообщала, что Бастрыкин взял под свой контроль дело о смерти 3-хлетней девочки в больнице Новосибирска.