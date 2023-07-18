В Новосибирске возбуждено уголовное дело о нанесении побоев в магазине 9-летней девочке

Следователи возбудили уголовное после того, как женщина избила 9-летнюю девочку в магазине Новосибирска. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.
Установлено, что женщина имеет ряд заболеваний и в настоящий момент помещена в медицинское учреждение, где проходит лечение.
В настоящее время ведется следствие. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). Максимальное наказание по данной статье — два года лишения свободы.
В рамках расследования будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль ход дела.
Ранее редакция сообщала, что Бастрыкин взял под свой контроль дело о смерти 3-хлетней девочки в больнице Новосибирска.
Фото с сайта Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области
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