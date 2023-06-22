Минпросвещения планирует переименовать уроки ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины»

О том, что Минпросвещения России рассматривает инициативу переименования школьных уроков «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защиты Родины» заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает агентство РИА Новости.

Глава ведомства добавил, что помимо этого в планах «развивать» содержание уроков ОБЖ.

— Мы видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду. Вот такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы назвать «Основы безопасности и защита Родины», — сообщил он.

Министр просвещения подчеркнул, что в настоящее время программа ОБЖ содержит также оказание помощи пострадавшим и поведение при техногенных и природных катастрофах.

Ранее редакция сообщала, что учителям в средней школе позволят преподавать, не имея высшего образования, что связано с дефицитом кадров в российских регионах.