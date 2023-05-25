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Школьников обяжут принимать участие в общественно-полезном труде

  • 25/05/2023, 10:51
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Школьников обяжут принимать участие в общественно-полезном труде
Суть инициативы в том, чтобы привить школьникам чувство личной причастности к делу и ответственности за его результат.

Госдума рассмотрит законопроект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде.

Согласно пояснительной записке, к понятию «воспитание» добавят составляющую, направленную на развитие у детей трудолюбия и ответственного отношения к труду и его результатам.

Кроме того, законопроект предполагает не допускать возможность, при которой ученики, с согласия родителей, были бы вправе отказаться от труда, который не предусмотрен школьной программой.

Глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова пояснила журналистам, что суть инициативы в том, чтобы привить школьникам чувство личной причастности к делу и ответственности за его результат.

Политик уверена, что ученик, единожды принявший участие в уборке класса или школы, уже на следующий день будет уважительнее относиться к труду окружающих.

Ольга Казакова отметила, что вопросы касательно соблюдения чистоты и порядка в образовательных учреждениях впредь не должны быть в прямой зависимости от чьего-либо нежелания. Однако она добавила, что при выборе трудовой деятельности для школьников в обязательном порядке будет учитываться и возраст, и особенности здоровья.

Ранее редакция сообщала, что материальная помощь студентам больше не будет облагаться налогами.

Фото: freepik.com — prostooleh 

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : школа трудовое воспитание школьников общественно-полезный труд в школе законопроект об участии школьников в общественно-полезном труде дети Госдума власть


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