Заместитель губернатора Сергей Семка отправится собирать мусор

В Новосибирске субботник «Убери за собой» состоится 26 мая в 12.30 в Советском районе Новосибирска. Волонтеры будут чистить берег реки Обь между Шлюзом и плотиной ГЭС. В субботнике примут участие члены правительства Новосибирской области.

– Региональный субботник «Убери за собой» состоится с участием заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семки, исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Владимира Шрейдера, представителей комитета по охране окружающей среды мэрии города Новосибирска, администрации Советского района, волонтеров, студентов «Зеленых Вузов», неравнодушных граждан, – говорится в сообщении минприроды региона.

Старт субботников «Убери за собой» объявят в рамках X Невского международного экологического конгресса. Акции пройдут в 50 субъектах Российской Федерации.

Ранее редакция сообщала, что мэр Новосибирска не понимает, что происходит с мусором.