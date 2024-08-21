Все школы Новосибирска готовы к учебному году. Все школы, кроме тех, которые находятся на капремонте, прошли приемку специальной комиссии.

– Все объекты, в которых будет вестись образовательная деятельность в новом учебном году, приняты, в них проведён текущий ремонт. Исключения составляют 14 школ, в которых продолжается капитальный ремонт, – говорит Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска.

В мэрии также отметили, что капремонт в этом году проводится в 21 школе города. В семи из них работы проходят поэтапно, без перевода детей в другие организации.

Всего в Новосибирске работает 478 образовательных учреждений, включая 210 школ, 222 детских сада, 41 учреждение дополнительного образования и пять других организаций.

Торжественные линейки 2 сентября пройдут во всех школах.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 сентября на уроках в школах Новосибирска запретят телефоны.