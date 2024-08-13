С 1 сентября на уроках в школах Новосибирска запретят телефоны

В новом учебном году по всей России вступает в силу закон, запрещающий использование мобильных телефонов на уроках в школах, даже в образовательных целях.

– Соответствующие поправки в закон «Об образовании» приняли ещё в конце 2023 года, – говорится в сообщении Минобра Новосибирской области.

Школьникам разрешат пользоваться смартфонами только в экстренных случаях — когда существует угроза жизни и здоровью учащихся или учителей.

Каждая школа сама решает, как именно она будет запрещать смартфоны и контролировать их использование. В некоторых учебных заведениях и до принятия закона уже действовал подобный запрет: дети сдавали смартфоны в специальный ящик перед уроком или просто не доставали их из сумок.

Если ученик нарушит правила поведения в школе, ему сначала сделают замечание, затем вынесут выговор и, в конце концов, могут отчислить.

Ранее редакция сообщала о том, что родители борются с навязыванием школьной формы конкретных брендов в Новосибирске.