С 1 сентября на уроках в школах Новосибирска запретят телефоны

В новом учебном году по всей России вступает в силу закон, запрещающий использование мобильных телефонов на уроках в школах, даже в образовательных целях.
– Соответствующие поправки в закон «Об образовании» приняли ещё в конце 2023 года, – говорится в сообщении Минобра Новосибирской области.
Школьникам разрешат пользоваться смартфонами только в экстренных случаях — когда существует угроза жизни и здоровью учащихся или учителей.
Каждая школа сама решает, как именно она будет запрещать смартфоны и контролировать их использование. В некоторых учебных заведениях и до принятия закона уже действовал подобный запрет: дети сдавали смартфоны в специальный ящик перед уроком или просто не доставали их из сумок.
Если ученик нарушит правила поведения в школе, ему сначала сделают замечание, затем вынесут выговор и, в конце концов, могут отчислить.
Ранее редакция сообщала о том, что родители борются с навязыванием школьной формы конкретных брендов в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — Racool_studio
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