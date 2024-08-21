Трое мужчин избили 14-летнего подростка из-за очков в Новосибирске

В Новосибирске компания пьяных мужчин напала на 14-летнего подростка и избила его. Инцидент произошел между домами 203 и 243 на улице Зорге в Кировском районе города.

По словам сестры пострадавшего, на чьих глазах избивали мальчика, агрессоры длительное время провоцировали конфликт со школьником.

— Мы с братом часто проходим через гаражи к автобусной остановке. Пьяные мужчины там собираются каждый день по 7-8 человек. Иногда с ними сидят женщины. Раньше они кричали вслед разные оскорбления, кидали камни в нашу собаку, — рассказала АиФ-Новосибирск Ольга.

Вечером 16 августа брат с сестрой отправились к родителям. Путь решили срезать и пошли вновь через эти гаражи. Увидев их, один из пьяных обитателей гаражей прокричал своим приятелям: «Вот он, этот очкарик идет».

— Они втроем схватили брата, прижали к гаражу и начали душить. А потом повалили на землю и стали избивать. Я думала только о том, чтобы их как-то остановить, — вспоминает девушка.

Ольга пыталась отбить младшего брата у неадекватной толпы, но и ей прилетело по лицу. Она тут же судорожно набрала номер полиции, однако, в итоге, по словам девушки, никто из правоохранителей так и не приехал.

В этот момент агрессоры затащили подростка в один из гаражей и закрылись изнутри.

— Я кричала, что ему всего 14 лет, просила отпустить. Как потом рассказал брат, мужчины хотели его связать и мучить. Пока я не сказала, что вызвала полицию и они уже едут, они не отпустили его. Они открыли гараж, пнули брата под зад и все. Мы отошли и ждали полицию. Никто не приехал, мы поехали в отделение сами, — рассказала собеседница.

Ольга считает, что в полиции с этим делом разбираться не собираются, так как не могут, или не хотят, найти свидетелей произошедшего. Она сама занялась их поиском.

— Там были очевидцы, но самое интересное — они попрятались, хотя много кто снимал все на телефон. Получается, человека будут убивать, а все просто пройдут мимо, — недоумевает девушка.

В ГУ МВД по Новосибирской области журналистам подтвердили факт нападения на подростка на улице Зорге.

— Заявление зарегистрировано. Проводится проверка, личности подозреваемых устанавливаются, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что на пляже в СНТ «Кедр» в Новосибирске двое пьяных мужчин напали на 15-летнего подростка и избили его. Инцидент произошел на глазах матери школьника. Перед нападением агрессоры оскорбляли женщину и ее сына, после чего перешли к действиям. После избиения медики зафиксировали у подростка сотрясение мозга и множественные ушибы. Инцидентом заинтересовался глава СК РФ Бастрыкин. Следователями регионального СК было возбуждено дело. Сейчас полиция разыскивает подозреваемых — ориентировки на них с фотороботом разосланы по всем отделам.