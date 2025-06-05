Школы Новосибирской области получат Wi-Fi и видеонаблюдение до конца года

В Новосибирской области активно развивают цифровые технологии в школах. Ожидается, что до конца 2025 года все школы и колледжи подключат к wi-fi, а на их входных группах появятся камеры видеонаблюдения, заявил первый заместитель губернатора Юрий Петухов на конференции в Нижнем Новгороде.

Сейчас к интернету подключены 3175 социально значимых объектов. В 934 школах региона создана современная ИТ-инфраструктура. Там есть системы видеонаблюдения и Wi-Fi.

— Высокоскоростной интернет и сотовая связь четвертого поколения в этом году придут в полсотни малых сел, в которых живут от 100 человек. На сегодня 98% новосибирцев обеспечены мобильной связью и интернетом, — добавили в пресс-службе регионального правительства.

Новосибирская область занимает четвертое место в России по числу абонентов фиксированного широкополосного интернета на 100 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что торги на строительство «концессионных» школ в Новосибирске отменены. Их объявили в середине мая.