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Торги на строительство «концессионных» школ в Новосибирске отменены

  • 04/06/2025, 19:26
Автор: Юлия Данилова
Торги на строительство концессионных школ в Новосибирске отменены
Их объявили в середине мая

На сайте госзакупок появилось сообщение об отмене шести аукционов по выбору подрядчика на строительство школ. Стартовая цена всех контрактов составляла 12 млрд рублей. Финальный заказчик строительства — ООО «Новая школа» — первоначально планировал завершить прием заявок от потенциальных претендентов 6 июня.

Причины отмены торгов не объясняются.

Напомним, в середине июня стало известно, что в Новосибирской области планируют заключить договор на снос шести концессионных школ. Об этом сообщил замгубернатора Роман Теленчинов на заседании комитета по строительству регионального парламента. Он пояснял, что 15 мая будет заключен договор по сносу недостроенных объектов, а до 14 июня – заключены договоры на строительство новых школ.

— Предварительно с потенциальными участниками конкурсов и подрядчиками обговорены сметы и сроки строительства. Есть необходимость в корректировке проектных решений, которые заложены предыдущим подрядчиком, — говорил Роман Теленчинов.

Новый срок сдачи объектов — четвертый квартал 2026 года.

Первые торги были объявлены 20 мая. За строительство и оснащение школы на 1100 мест по ул. Пролетарская в Октябрьском районе заказчик — ООО «Школа на Пролетарской» — был готов заплатить 2,1 млрд рублей. За школу на 825 мест по ул. Большая в Ленинском районе — 1,88 млрд рублей. Заказчиком выступает ООО «Школа в Ленинском районе».

21 мая объявлены торги на строительство образовательного учреждения на 550 мест по улице Татьяны Снежиной в Октябрьском районе. Стартовая цена контракта составляет 1,49 млрд рублей. Еще одна школа, для которой ищут подрядчика, расположена на улице Николая Сотникова: 1100 мест, стартовая цена контракта почти 2,2 млрд рублей.

22 мая объявлен конкурс на поиск подрядчиков, готовых взять на себя возведение последних двух школ, которые ранее планировалось возвести по договору концессии. Речь идет об общеобразовательном учреждении на 1100 мест по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе и на 1100 мест по ул. Спортивная в Ленинском районе.

По данным министерства, строительная готовность объектов образования составляет от 14 до 22%, а именно:

  • Школа по ул. Николая Сотникова на 1 100 мест, готовность объекта — 22%;
  • Школа по ул. Виктора Шевелева на 1 100 мест, готовность объекта — 14%;
  • Школа по ул. Спортивной на 1 100 мест, готовность объекта — 18%;
  • Школа по ул. Пролетарской на 1 100 мест, готовность объекта — 21%;
  • Школа по ул. Татьяны Снежиной на 550 мест, готовность объекта — 19%;
  • Школа по ул. Большой на 825 мест, готовность объекта — 21%.

Напомним, соглашение о строительстве школ в Новосибирске было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 школ на 5775 мест. По первоначальному соглашению строительство школ должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования).

На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов были выделены 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отмечали в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван.

В мае 2024 года глава инспекции Госстройнадзора сообщил, что концессионная школа на улице Николая Сотникова строится с нарушениями.  Также в мае был задержан директор концессионера. Ущерб государству составил 3,1 млрд рублей, поясняла прокуратура.

Ранее редакция сообщала о том, что на концессионные школы в Новосибирске облбюджет направит 3,8 млрд рублей. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть Бизнес Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : Школы концессия


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