ИИ-сервис экомониторинга будет следить за качеством воздуха и воды

В современном мире, где цифровые технологии проникают во все аспекты жизни, искусственный интеллект (ИИ) находит применение практически повсеместно.

— Мы в своей деятельности активно используем ИИ для обработки спутниковых изображений, что позволяет более эффективно и оперативно определять оптимальные места для размещения телекоммуникационного оборудования. Наша цель – внедрять технологии, которые делают жизнь проще и лучше во всех отношениях, — отметил Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области.

Цифровая экосистема МТС сообщила о включении платформы «Система проактивного управления экологическими рисками» в реестр отечественного программного обеспечения. Эта технологическая разработка, основанная на ИИ и машинном обучении, предназначена для экологического мониторинга качества атмосферного воздуха и водных ресурсов. Сервис обладает возможностью прогнозирования негативного воздействия на окружающую среду за двое суток, анализируя данные от потенциальных источников загрязнения. Учтены потребности пользователей с нарушениями слуха – интерфейс адаптирован для их удобства.

Система интегрирована практически со всеми российскими производителями измерительного оборудования, зарегистрированного в Федеральной государственной информационной системе «АРШИН» и подвергающегося регулярной поверке и техническому обслуживанию.

В настоящее время «Экомониторинг» успешно функционирует в ряде регионов России, включая Нижегородскую, Самарскую, Челябинскую, Ярославскую, Иркутскую области и Якутию. Компания планирует дальнейшее расширение проекта на новые территории.