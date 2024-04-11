Шокирующая открытка: хирург из Новосибирска, вырезающий поделки из человеческой кожи, попал под статью

Жители всей страны, увидев эти снимки, ахнули и ужаснулись. Пластический хирург опубликовал в запрещенной сети фото из операционной. Пока пациентка лежала под наркозом на процедуре, доктор с любовью вырезал сердечко из ее плоти и позировал на камеру. Таким образом медик решил поздравить свою коллегу с днем рождения.
Медики креатив доктора оценили, посмеялись и разослали по внутренним чатам картинки, а вот общественность содрогнулась. Страшно стало и настоящим и будущим пациентам такого мастера. Кто знает, какие поделки он делает еще в операционной, пока клиент спит. Уровень циничности повергает в шок. Если включить фантазию, то можно представить, как хирург рисует кровью картины или шьет из лоскутов человеческой кожи сумочки, а, может, устраивает перфомансы с отрезанными конечностями.
Журналисты, увидев провокационные снимки в сети, кинулись искать творческого хирурга. Удалось выяснить, что профиль в социальной сети принадлежит пластическому доктору Рустаму К.
По отзывам в интернете, можно сделать выводы, что хирург работал в Медицинском Центре «UMG» до 2023 года. Затем врач стал разрываться сразу на несколько больниц, на прием к нему можно попасть в клинике косметологии и реабилитации «R&R Clinic» и институте пластической хирургии и косметологии. Провокационные снимки были сделаны еще в январе этого года в клинике «Претор».
У Рустама средний рейтинг на сайте prodoctorov.ru – 3,6 балла. Но благодарные женщины поют ему оды и рекомендуют этого доктора всем своим знакомым в комментариях.
― Рустам ― Бог пластики тела или супербодимен, который спасает эти бесформенные тела.
― Настоящий профессионал.
― Всем советую такого специалиста! Рустам делает, на мой взгляд, невозможное!
На сайте отзывов написано, что мужчина окончил Госуниверситет в городе Семей, затем учился в ординатуре на пластического хирурга в Новосибирске.
После своей оплошности с фотографиями «валентинки» из кожи, доктор был не рад своей популярности и комментировать свой поступок отказался.
― Мы на всех подали в суд! Мы подаем на всех на вас в суд, кучка дебилов! ― пригрозил Рустам по телефону журналистам «Комсомольской правды».
Этическая сторона работы врачей всегда вызывает много споров и разногласий. Понятно, что для людей из этой сферы деятельности, которые ежедневно видят нелицеприятные картины в операционных, вид человеческой плоти не вызывает чувства отвращения. Медиков всегда притормаживали, когда они начинали показывать закулисье своей деятельности публично. У общества подобные снимки, особенно в личных соцсетях, преподнесённые с юмором, обычно вызывают отторжение и порицание.
Выходку с «валентинкой» не оценили старшие коллеги новосибирского хирурга.
― Конечно, это нарушение всяких этических норм. Он может в операционной делать что хочет, но в соцсети выкладывать ― это просто позорище какое-то. Нечеловеческий поступок, я считаю. ― прокомментировал председатель этического комитета Российского общества пластических и эстетических хирургов Владимир Корчак.
Но если в среде медиков этот поступок могут просто обсудить и осудить между собой, то на юридическом языке ― это серьезное нарушение.
― По факту размещения медицинским работником на странице социальной сети фото с фрагментом человеческой плоти с подписью «Поздравляем с Днем рождения» территориальным отделом Росздравнадзора по Новосибирской области приняты меры. Объявлено предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в отношении медицинской организации, с которой, согласно данным Федерального реестра медицинских организаций, указанным медицинским работником заключен трудовой договор. Согласно полученной от данной медицинской организации информации, в учреждении проведены разъяснительные беседы с персоналом о недопустимости нарушения законодательства. Врача-пластического хирурга было решено привлечь к дисциплинарной ответственности, ― сообщили Infopro54в Росздравнадзоре.
На креативного доктора все-таки обратили внимание правохранительные органы.
По факту публикации проводит проверку МВД. А Следственный комитет направил в Минздрав письмо с просьбой проверить врача на предмет нарушения профессиональной этики.
Но это далеко не все неприятности, которые сейчас разрывают живое сердце Рустама.
― В Центральном отделе полиции зарегистрирован материал на данного мужчину. Он подозревается в подделке медицинской книжки, с которой устраивался на работу в одну из клиник, ― прокомментировал редакции источник в правоохранительных органах.
Медицинский центр уже судится со скандальным доктором по этому поводу.
Источник фото: Instagram (продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией в России).
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