Андрея Травникова стали чаще упоминать в соцсетях

Снятие карантинных мер, выход из режима самоизоляции и постепенная нормализация рабочего ритма в большинстве регионов страны привели к резкому снижению количества сообщений о главах регионов по сравнению с маем и апрелем, когда и эпидемиологическая обстановка, и ограничительные меры, вводимые губернаторами, сильнее влияли жизнь граждан. К таким выводам пришли аналитики Центра политической конъюнктуры, проводя анализ отношения россиян к главам регионов в социальных сетях.

— В июне фиксируется снижение как негативных, так и позитивных оценок деятельности губернаторов, сообщения все чаще становятся нейтральными, — отмечают эксперты.

В июне пользователи соцсетей оставили 1,8 млн сообщений с упоминанием глав российских регионов, это на 620 тыс. меньше по сравнению с маем, и на 1 млн сообщений меньше по сравнению с апрелем этого года.

Практически у всех губернаторов наблюдается сокращение числа сообщений. Лишь у некоторых глав регионов зафиксирован явный прирост упоминаемости: Александр Усс (+20 тыс.), Алексей Цыденов (+4,5 тыс.), Владимир Солодов (+4,5 тыс.).

Незначительно изменилась пятерка лидеров по числу сообщений. Первое место сохраняет Сергей Собянин (709 тыс.), на втором месте Рамзан Кадыров (73 тыс.), на третьем — Андрей Воробьев (почти 60 тыс.), на четвертом — Дмитрий Азаров (54 тыс.), на пятом — Сергей Аксёнов (45,6 тыс.).

Андрей Травников поднялся в рейтинге на 17 позиций (до 38 места). Губернатора Новосибирской области упоминали в соцсетях 9426 раз (+1361 сообщение).

Отмечается что баланс распределения сообщений по социальным сетям остался прежним. На первом месте по-прежнему ВКонтакте (30,5%), на втором месте — Одноклассники (25,6%), на третьем — Facebook (16,92%), на четвертом — Instagram (8,9%), пятерку лидеров замыкает Twitter (8,88%). При этом картина распределения площадок остается уникальной для каждого губернатора, что видно на графике.

— В июне сохранилась тенденция на снижение доли негативных сообщений, которая наметилась еще в мае, негатива стало меньше на 2,48%. При этом доля позитивных сообщений уменьшилась на 1,14%, — говорится в сообщении.

Лидерами рейтинга по доле позитивных сообщений стали Дмитрий Артюхов (12,34%), Игорь Руденя (8,3%), Сергей Ситников (8,17%).

Андрей Травников в этом рейтинге расположился на 60 месте (2,29%).

— Лидерами рейтинга по доле негатива стали: Александр Усс (24,89%), против которого сыграла экологическая катастрофа в Норильске, Сергей Жвачкин (22,03%), который третий месяц подряд попадает в топ-3 по уровню негатива, Александр Цыбульский (16,11%) — негативным фактором могло послужить обсуждение возможного объединения Архангельской области с Ненецким автономным округом. Следует отметить, что глава последнего Юрий Бездудный идет сразу за Цыбульским (12,16%), — говорится в рейтинге ЦПК.

Андрей Травников по доле негатива находится на 35 месте (5,37%).

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области