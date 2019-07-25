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«Шоколадная страна» осваивает рынки Монголии, Казахстана и Киргизии

Экскурсия на предприятие и переговоры с руководством фабрики организованы в рамках региональных «Недель торговли».
  • 25/07/2019, 15:25
«Шоколадная страна» осваивает рынки Монголии, Казахстана и Киргизии

— Предприятие мы перевезли из Новосибирска на промышленную площадку в Бердске. Здесь у нас производится до 200 наименований продукции, отпускаем до 500 тонн в месяц. Несмотря на то, что продукция сезонная, есть то, что покупается круглый год: соломка, зефир, — цитирует директора фабрики «Шоколадная страна» Марину Пастухову пресс-служба регионального минпромторга.

Отмечается, что постепенно компания осваивает зарубежные рынки, учитывая национальный колорит. Сейчас налажены поставки в Киргизию, Казахстан и Монголию, вели переговоры с Прибалтикой, Китаем.

— На азиатском рынке потребитель особый: наша кондитерка для них сильно сладкая, другое восприятие лактозы, — комментирует замдиректора по производству Владимир Шаповалов. — Зато они любят продукцию с орехом, солоноватую соломку.

Фабрика имеет систему дилерской сети, продажу оптовым и розничным покупателям, осуществляет выпуск брендированной продукции частных клиентов. Изделия «Шоколадной страны» распространяют в том числе под торговыми марками сетей Новосибирска, Алтайского Края и Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов, делая достойную замену дорогому импортному товару.

На производстве используются высококачественное и экологически чистое сырьё, часть из которого (какао бобы, натуральные ароматизаторы) заказывают за границей. В прошлом году технологи предприятия разработали серию «Сибирская коллекция». В нее вошли наборы конфет в подарочной упаковке с сибирскими орехами и ягодами.

Фабрика «Шоколадная страна» была открыта в 2000 году. Сегодня ассортиментный ряд содержит свыше 200 наименований, образующих мучную и сахарную ассортиментные группы. В них входят печенье, желейные изделия, зефир и суфле, конфеты, грильяж, фрукты в шоколаде. Продукция торговой марки представлена в торговых сетях «Магнит», «Лента», «Ашан», «Мария-Ра», «Холидей», «Метро», «Ашан» «Светофор» и «Маяк». Оборот предприятия за 2018 год составил 500 млн рублей, за полугодие 2019 года — 209 млн рублей.

Фото: пресс-служба регионального минпромторга

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