Шрапнельный снаряд времен ВОВ нашли в поле в Новосибирской области

Старый боеприпас был найден в Здвинском районе Новосибирской области. Вблизи села Алексеевка местные жители во время полевых работ наткнулись на подозрительный предмет и обратились за помощью.

— Прибывшие на место взрывотехники ОМОН обследовали находку и идентифицировали ее как шрапнельный снаряд времен Великой Отечественной войны, который долгое время пролежал в земле, имел следы ржавчины и коррозии, — сообщили в Росгвадии Новосибирской области.

Снаряд был уничтожен накладным зарядом с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Как шрапнельный снаряд второй мировой войны оказался на территории региона, где не было боевых действий, осталось загадкой.