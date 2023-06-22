«Кузина» будет расширять торговлю через автокондитерские по франшизе

За счет франчайзинговых точек ООО «Кузина» планирует расширить направление «Кузины-Авто». Катализатором этого решения стало то, что в конкурсе «Торговля России» (организатор — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации) в номинации «Лучший нестационарный объект» победил киоск «Kuzina-Авто Кондитерская». Эта точка принадлежит одному из партнеров, который работает с ООО «Кузина» в рамках франчайзингового договора, пояснили в пресс-службе финансового консультанта эмитента ООО «Юнисервис Капитал».

— Победа в конкурсе показала актуальность и востребованность формата «Кузины-Авто» (To Go). В ближайшее время — уже в июне 2023 года — планируется открытие второй точки «Кузина-Авто» в Новосибирске, — отметили в пресс-службе консультанта.

По данным «Юнисервис Капитал», «Кузина» сейчас разрабатывает систему управления брендом. Это необходимо эмитенту для дальнейшего расширения сети франчайзи.

— Без прописанных стандартов мы не сможем масштабироваться за счет франчайзи и сохранить качество работы с клиентами на высоком уровне. Важно, чтобы наши партнеры понимали, что из себя представляет бренд Kuzina, как можно работать в его рамках, а как нельзя, — прокомментировала управляющая сетью Kuzina Евгения Головкова.

Kuzina — сеть кондитерских с посадочными местами, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве. Сеть существует более 15 лет: первая кондитерская открылась в 2003 году. С 2018 года начались продажи франшизы.

Ранее редакция сообщала о том, что инвесторы за день раскупили второй выпуск облигаций «Кузины».