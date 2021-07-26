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В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник-Лайт»

  • 26/07/2021, 13:37
Автор:
Новости Новосибирской области
Ее нужно ставить однократно и иммунитет при ней вырабатывается за 28 дней.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что в регион привезли первую партию вакцины «Спутник-Лайт». Между прививочными пунктами распределят 12 тысяч доз, передает «МК.Новосибирск».

Партию доставили накануне, 25 июля.

Данный препарат считается “младшим братом” вакцины “Спутник V”. В отличие от других российских вакцин от ковида ее нужно ставить однократно. Иммунитет при ней вырабатывается за 28 дней. При вакцинации “Спутник V” иммунный ответ появляется через 42 дня.

По данным Хальзова, за все время кампании в Новосибирскую область привезли 589 тысяч доз вакцин. Полностью привились уже 442 тысячи жителей, первый компонент поставили 551 тысяча человек.

Фото: pixabay.com автор: geralt 

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Рубрики : Медицина

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Спутник лайт ковид вакцинация


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