В столице Сибири прошла конференция Женской ассамблеи Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников приветствовал участников конференции Женской ассамблеи Новосибирской области «Новосибирь: женское лидерство». Мероприятие состоялось в Государственном концертном зале имени Каца.

Глава региона подчеркнул, что ассамблея женских ассоциаций региона уже живёт полноценной жизнью.

— Женщины – это основа всего, не только жизни и семьи, но и вообще всего, что с нами происходит. Женщины – основной актив и костяк общественных объединений и организаций, в первую очередь патриотических, воспитательных, образовательных, благотворительных. Вы также активно присутствуете в бизнесе, и не просто делаете своё дело с душой, а делаете душевные дела. И то, что вы теперь объединены в ассоциацию и более ярко представляете свои идеи – это даёт дополнительные возможности и дополнительную ответственность. Женские объединения – это мягкая, но мощная сила, с которой невозможно не считаться. Я поддерживал и буду поддерживать все начинания и интересные проекты женских объединений. Уверен, что вместе у нас всё получится, – подтвердил Андрей Травников.

В рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия, работала выставка-ярмарка товаров и услуг «Новосибирь: женское дело», мастер-классы, площадки центра «Мой Бизнес», «Опоры России», многочисленных женских клубов. Также были представлены фотоработы Т. Новак «Мамы» и Ю. Герасимчук (Фонд «Единство») «Жёны Героев».

В ходе панельной дискуссии «Женское лидерство в лицах» были рассмотрены ключевые вопросы женского лидерства в современном мире. Также прошёл дискурс, внутри которого участники обсудили компетенции и навыки лидера нового времени, темы института наставничества, эмоционального интеллекта, личного бренда женщины-предпринимателя.

Завершилось мероприятие выступлением федерального спикера – российского общественно-политического деятеля, президента благотворительного фонда «Возможно всё» Ксении Безугловой на тему «Возможно всё: Женское лидерство и сила достижения целей».