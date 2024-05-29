Штраф за аншлаг на борту получила авиакомпания в Новосибирске

Авиакомпанию «S7» привлекли к административной ответственности за нарушение прав пассажиров.
Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, в прошлом году четыре пассажира с билетами из Новосибирска в Махачкалу и Красноярск не смогли вылететь из-за отсутствия мест на борту.
Генеральному директору авиакомпании было внесено представление. Авиаперевозчика привлекли к административной ответственности за оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов. Назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что cамолет из Новосибирска не долетел до Южно-Сахалинска.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Алёна Пятенок.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru