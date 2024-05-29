Штраф за аншлаг на борту получила авиакомпания в Новосибирске

Авиакомпанию «S7» привлекли к административной ответственности за нарушение прав пассажиров.

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, в прошлом году четыре пассажира с билетами из Новосибирска в Махачкалу и Красноярск не смогли вылететь из-за отсутствия мест на борту.

Генеральному директору авиакомпании было внесено представление. Авиаперевозчика привлекли к административной ответственности за оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов. Назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что cамолет из Новосибирска не долетел до Южно-Сахалинска.