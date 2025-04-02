Штрафы за парковку на тротуарах планируют увеличить втрое

В Государственной Думе обсуждается законопроект, согласно которому предлагается в три раза увеличить штрафы ГИБДД за парковку на тротуарах. Если инициатива будет принята, водителям придётся платить 3 тысячи рублей вместо 1 тысячи. В Москве и Санкт-Петербурге сумма штрафа вырастет с 3 до 5 тысяч рублей.

Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР, заявил, что законопроект сначала будет рассмотрен правительством, а затем внесён в Госдуму. По его словам, действующие штрафы уже давно не отвечают современным требованиям, так как их размер не менялся с 2011 года.

Депутат отмечает, что автомобили часто стоят на тротуарах, создавая неудобства для пешеходов. Это особенно затрудняет передвижение родителей с колясками, детей и пожилых людей. Также было отмечено, что подобные нарушения чаще всего допускают владельцы дорогих автомобилей, для которых размер штрафа сопоставим со стоимостью нескольких часов парковки в центре Москвы.

— У нас в Новосибирске беда с оставленными машинами на тротуарах и газонах. Я целиком и полностью поддерживаю увеличение штрафов. Нам всем хотелось бы, чтобы в городе всё было чисто и культурно, но в то же время сами себя загоняем в грязную яму. Такое рост штрафа никак не отразится на добропорядочных автомобилистах, а те, кто ставит машину только в угоду себе, должны быть готовыми заплатить за свое действие повышенную цену. Почему в Германии немцы дисциплинированные, там штрафы в 1945 году уже были большие, — отмечает Валерий Ильенко, депутат Заксобрания Новосибирской области.

Напомним, в Новосибирске контроль за соблюдением правил парковки автомобилей проводят с помощью специального оборудования. В прошлом году его начали тестировать в районах города. Как сообщали в мэрии, штраф для физлиц за нарушение правил парковки составляет от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 4 до 10 тысяч, для юрлиц — от 10 до 20 тысяч рублей. Постановления о штрафах направляются на сайт Госуслуг и по месту регистрации водителя.

Ранее редакция сообщала о том, что за парковку на газонах и детских площадках в Новосибирске поймали 220 водителей. Опыт администрации Кировского района планируют тиражировать на весь город.