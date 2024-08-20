За парковку на газонах и детских площадках в Новосибирске поймали 220 водителей

Администрация Кировского района Новосибирска изучила опыт других регионов России, в том числе Москвы, по использованию аппаратно-программного комплекса для фиксации нарушения правил парковки. С июля комплекс тестируется в Кировке.

— За июль-август выявлены 220 транспортных средств, припакованных на детских, спортивных площадках, на газонах. На данный момент вынесены 112 административных штрафов на общую сумму 224 тысячи рублей. По 108 материалам идет работа. Более 50 тысяч рублей штрафов уже взысканы с нарушителей, — пояснил на аппаратном совещании в мэрии представитель Кировской администрации. — Комплекс работает в режиме фото- и видеофиксации, аккредитован, что упрощает процедуру привлечения нарушителей к ответственности.

По словам чиновника, штраф для физлиц за нарушение правил парковки составляет от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 4 до 10 тысяч, для юрлиц — от 10 до 20 тысяч рублей. Постановления о штрафах направляются на сайт Госуслуг и по месту регистрации водителя.

— Мы рассчитываем, что использование этого комплекса облегчит задачу по уборке улиц и вывозу собранной с них грязи, позволит бороться со стоянками на детских и спортивных площадках, а также газонах, — добавил представитель Кировской администрации.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что опыт Кировки будет распространяться на весь город.

— Будем отстраивать систему, чтобы, с одной стороны, водители останавливались в отведенных для этого местах, с другой — не загрязняли дороги после парковки на газонах. Эта работа будет идти параллельно с приведением в порядок газонов вдоль дорог города и установкой бордюров, — добавил Кудрявцев.

Напомним, штрафы за парковку на газонах в Новосибирске были повышены в 2022 году.

Ранее редакция сообщала о том, что в 3 районах Новосибирска запустили эксперимент по борьбе с пылью. Подрядчики должны привести в порядок газоны, которые являются одним из источников появления пыли на дорогах города.