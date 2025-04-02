В Новосибирске назначили нового директора «Гормоста»

С 2 апреля новым директором муниципального казенного учреждения «Гормост» стал Виктор Слепец. С 19 марта он исполнял обязанности руководителя после того, как Сергей Эпов покинул организацию.
По данным сервиса Контур.Фокус, Виктор Слепец уже занимал должность исполняющего обязанности директора «Гормоста» в 2024 году. В период с 25 июня по 30 июля он был на этом посту. «Гормост» отвечает за обслуживание 54 автомобильных и 67 пешеходных мостов. С начала 2024 года в организации сменилось четыре руководителя.
Сергей Эпов, бывший руководитель «Гормоста», занял новую должность — заместителя главы департамента дорожно-благоустроительного комплекса и начальника управления дорожного хозяйства.
Напомним, «Гормост» курирует строительство дорожных объектов в Новосибирске. В частности, Димитровского и Октябрьского мостов. В 2025 году запланирована реорганизация МКУ в результате которой компания войдет в новую структуру единого подрядчика.
Следует отметить, что за последние три года в муниципальном казенном учреждении «Гормост» произошли несколько изменений в руководстве.
С ноября 2022 года по январь 2023 года компанией руководил Виктор Головин. Затем, с января 2023 по июнь 2024 года, пост директора занимал Иосиф Кодалаев, который сейчас занимает должность вице-мэра Новосибирска.
С июня по июль 2024 года исполняющим обязанности был Виктор Слепец, с июля по август — Александр Смирнов, а с августа по октябрь — Дмитрий Бурилов. В октябре 2024 года организацию возглавил Сергей Эпов.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ликвидируют пять муниципальных учреждений дорожного комплекса. Их полномочия будут перераспределены между двумя структурами.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Михаил Мочалов
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