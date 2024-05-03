Штрафы за тонировку автомобилей хотят отменить в Новосибирской области

В Госдуму снесли законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку передних боковых стекол, если их светопропускание не менее 50% от установленного показателя.
Автором документа к инициативе стал депутат парламента Ярослав Нилов.
— Давно говорим: кондиционер не является универсальным лекарством от перегрева салона и роста потенциала непредсказуемых последствий для других участников дорожного движения. А вот даже лёгкое тонирование передних боковых стёкол (именно боковых — не лобового) ощутимо влияет на комфорт и самочувствие автовладельца. Такую тонировку необходимо разрешить! Будем на этом настаивать и продолжать добиваться, — заявил Нилов в своем Телеграм-канале.
В пояснительной записке к законопроекту также отмечается, что подобные штрафы вызывают множество споров среди автомобилистов, а тонировка становится поводом для проверки сотрудниками ГИБДД, что «является благодатной почвой для злоупотреблений».
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске нарушивших требования технического регламента водителей сотрудники ГИБДД привлекают к административной ответственности. Им приходится избавляться от пленки в присутствии инспекторов и платить штрафы. По данным Госавтоинспекции, с января по март 2024 года на территории сибирского мегаполиса к ответственности за тонировку привлечено около 1900 водителей транспортных средств.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
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