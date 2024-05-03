Штрафы за тонировку автомобилей хотят отменить в Новосибирской области

В Госдуму снесли законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку передних боковых стекол, если их светопропускание не менее 50% от установленного показателя.

Автором документа к инициативе стал депутат парламента Ярослав Нилов.

— Давно говорим: кондиционер не является универсальным лекарством от перегрева салона и роста потенциала непредсказуемых последствий для других участников дорожного движения. А вот даже лёгкое тонирование передних боковых стёкол (именно боковых — не лобового) ощутимо влияет на комфорт и самочувствие автовладельца. Такую тонировку необходимо разрешить! Будем на этом настаивать и продолжать добиваться, — заявил Нилов в своем Телеграм-канале.

В пояснительной записке к законопроекту также отмечается, что подобные штрафы вызывают множество споров среди автомобилистов, а тонировка становится поводом для проверки сотрудниками ГИБДД, что «является благодатной почвой для злоупотреблений».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске нарушивших требования технического регламента водителей сотрудники ГИБДД привлекают к административной ответственности. Им приходится избавляться от пленки в присутствии инспекторов и платить штрафы. По данным Госавтоинспекции, с января по март 2024 года на территории сибирского мегаполиса к ответственности за тонировку привлечено около 1900 водителей транспортных средств.