ХК «Сибирь» продлил контракт с защитником Ильей Морозовым

Илья Морозов, защитник хоккейного клуба «Сибирь», обновил контракт с клубом.
Как сообщает пресс-служба команды, 25-летний игрок принял предложение команды и заключил двухлетний контракт.
В прошлом сезоне Илья Морозов провёл 68 матчей, в которых набрал 9 очков и заблокировал 146 бросков соперника. Это лучший результат в команде.
Всего в КХЛ Морозов сыграл 372 матча, в том числе 14 в плей-офф. За это время он забросил 21 шайбу и сделал 34 результативные передачи.
Напомним, что клуб подписал контракт с новым главным тренером на игровой сезон. Им стал Вадим Епанчинцев.
Ранее редакция сообщала о том, что четыре игрока покинули ХК «Сибирь».
Источник фото: ХК «Сибирь», автор: пресс-служба.
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