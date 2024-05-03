ХК «Сибирь» продлил контракт с защитником Ильей Морозовым

Илья Морозов, защитник хоккейного клуба «Сибирь», обновил контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба команды, 25-летний игрок принял предложение команды и заключил двухлетний контракт.

В прошлом сезоне Илья Морозов провёл 68 матчей, в которых набрал 9 очков и заблокировал 146 бросков соперника. Это лучший результат в команде.

Всего в КХЛ Морозов сыграл 372 матча, в том числе 14 в плей-офф. За это время он забросил 21 шайбу и сделал 34 результативные передачи.

Напомним, что клуб подписал контракт с новым главным тренером на игровой сезон. Им стал Вадим Епанчинцев.

Ранее редакция сообщала о том, что четыре игрока покинули ХК «Сибирь».