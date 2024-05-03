В Новосибирской области выбор загородного жилья при поездках с детьми за год вырос на 72%, а с животными — на 87%

За год отношение арендодателей к туристам с детьми и питомцами заметно изменилось, об этом рассказали специалисты платформы «Авито Путешествия» на основании проведенного исследования.

По сравнению с апрелем минувшего года число доступных для посуточной аренды с детьми объектов выросло на 8%. Основной вклад внес сегмент загородного жилья, который за год прибавил 53%: выбор домов увеличился на 61%, дач — на 53%, таунхаусов — на 36%, коттеджей — на 31%.

Дешевле всего краткосрочная аренда загородного объекта, куда можно заселиться с детьми, в Астраханской области (2400 рублей в сутки) и Бурятии (2500 рублей). Самые высокие цены в Камчатском крае (25 000 рублей за ночь), Новосибирской (11 000 рублей) и Пензенской областях (10 000 рублей).

Между тем, число доступных для посуточной аренды с детьми квартир за год сократилось на 1% в среднем по всей стране. Среди всех форматов предложение увеличилось только в сегменте студий (+15%). В то же время в 23 регионах исследования предложение выросло: в Северной Осетии (+67%), Хакасии (+51%) и Астраханской области (+50%). Дешевле всего посуточная аренда квартиры для размещения с детьми — в Кировской (1700 рублей), Брянской (1750 рублей) и Пензенской областях (1890 рублей).

По словам Артема Кромочкина, руководителя направления «Авито Путешествия», при путешествии с детьми чаще всего выбор посуточных квартир и загородного жилья не отличается от того, когда бы в объекте размещения были только взрослые. Что касается поездок с животными, здесь предложение квартир составляет лишь 19% от всех, доступных для взрослых путешественников, а частного жилья — 44%. Поэтому к путешествию с питомцами стоит подойти более ответственно и заранее забронировать места размещения.

В соответствии с исследованием, число доступных для бронирования с животными посуточных объектов увеличилось на 10%. Наибольший прирост в сегменте загородных объектов (+47% за год в среднем по стране). Остановиться с питомцем посуточно в таком жилье дешевле всего в Хакасии (2000 рублей за ночь), Астраханской области (2400 рублей) и Бурятии (2500 рублей). Самые высокие цены — в Камчатском крае (23 000 рублей в сутки), Пензенской области, республике Марий Эл и Ханты-Мансийском АО (по 10 000 рублей в каждом).

Число посуточных квартир, доступных для размещения с животными, за год сократилось на 6%. Предложение прибавилось только в сегменте студий (+10% за год). Выбор квартир для путешественников с питомцами увеличился в 23 регионах, попавших в исследование платформы. В Астраханской области был отмечен рост на 71%, в Хакасии — на 62%, в Северной Осетии — на 46%. Наиболее доступные цены на такое жилье в апреле 2024 года были в Кировской (1600 рублей), Смоленской и Брянской областях (1750 рублей). Самая высокая стоимость — в Московской области (3500 рублей) и Приморском крае (3300 рублей).