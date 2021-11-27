Швейцарский гений: ретроспектива Бруно Ганца в «Победе»

Шесть игровых картин с участием выдающегося уроженца Цюриха Бруно Ганца и одна документальная раскроют зрителям его феноменальный дар, за который Ганц получил украшенное бриллиантами кольцо Иффланда как лучший немецкоязычный актер, и владел им больше 20 лет.

Диапазон ролей выдающегося актёра и мастера перевоплощений Бруно Ганца, которому в этом году исполнилось бы 80 лет, необычайно широк. Поэтому великие режиссеры — Вим Вендерс, Фрэнсис Форд Коппола, Ларс фон Триер, Вернер Херцог — не боялись ни подниматься с ним в небо, доверяя ему роль ангела, ни опускаться в пучины ада, задействуя его талант для создания убедительного образа Гитлера.

Бруно Ганц играл на итальянском, французском и английском языках, воплощая культурное единство Европы. Он принадлежит к той традиции, которая связывает Швейцарию и другие страны континента, в том числе и Россию.

Кинофестиваль «Дни культуры Швейцарии: ретроспектива Бруно Ганца» организован посольством Швейцарии в России и кинотеатром «Победа» при поддержке культурного центра «Гельвеция-Сибирь» и компании «Фишер Шпиндель Технолоджи». С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте «Победы».

Возраст: 16+