В сибирском Ростехнадзоре началась проверка Генпрокуратуры

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов принял решение о проведении масштабных проверок соблюдения законодательства о промышленной безопасности и охране труда на горнодобывающих предприятиях Кузбасса, занимающихся добычей угля и руды, в связи с событиями на шахте «Листвяжная». В частности, прокуроры отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью управления Генпрокуратуры по Сибири начали проверку в Сибирском управлении Ростехнадзора.

Прокурорами будет дана оценка полноте, своевременности и законности принятия мер должностными лицами надзорного органа, при наличии оснований подготовлены соответствующие меры прокурорского реагирования, подчеркивается в сообщении Гкнпрокуратуры.

26 ноября прокурорами городов и районов Кузбасса с привлечением специалистов ГИТ, МЧС, Ростехнадзора также был осуществлен выход на 25 шахт. Выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности и охраны труда, связанные с необорудованием путей эвакуации, неисправностью электропроводки, непроведением инструктажей по технике безопасности и оценки условий труда, необеспечением средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушениями режима труда и отдыха.

— С начала проверки возбуждено 55 дел об административных правонарушениях, внесено 4 представления об устранении нарушений закона, на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), — уточняется в сообщении.

Проверки продолжаются, по их результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Напомним, авария на шахте «Листвяжная» («СДС-уголь») произошла утром 25 ноября. По данным МЧС на 15.00 по Москве 26 ноября, признаны погибшими 51 человек, из которых 46 — шахтеры и 5 — горноспасатели, около 60 человек пострадали. Следственный комитет (СК) возбудил дело по ст. 217 ч. 3 Уголовного кодекса (УК) «Нарушение правил горных работ» против трех руководителей шахты, по ст. 293 ч. 3 УК «Халатность» — в отношении двух сотрудников Ростехнадзора. Как сообщали «Ведомости», со ссылкой на представителя Ростехнадзора, в 2021 году на шахте было проведено 127 проверок, выявлено 914 нарушений, девять раз работа шахты приостанавливалась.