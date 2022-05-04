«Сибагро» открыл в Новосибирске центр по тестированию удобрений

В компании пояснили, что ситуация с санкциями может повилять на выбор поставщиков препаратов для сельского хозяйства. Чтобы сформировать пул проверенных производителей, «Сибагро» в рамках своего растениеводческого проекта запустил собственный научно-производственный центр по тестированию минеральных удобрений и средств защиты растений (СЗР). Площадка расположена в Криводановке в 20 километрах от Новосибирска.

— К посевной компании текущего года мы своевременно закупили минеральные удобрения и средства защиты растений, большая часть продукции (как российского, там и импортного производства) уже находится на наших предприятиях. Кроме того, с этого года у нас начал работу большой демонстрационный центр в Новосибирской области, где мы будем проводить большое количество демо испытаний препаратов как импортного, так и российского производства, — пояснил первый заместитель председателя правления «Сибагро» Сергей Мамонов.

Он сообщил, что под научно-производственную площадку выделен специальный участок пашни, площадью около 100 га, который разбит на отдельные делянки. На каждой будут применятся минеральные удобрения и СЗР от разных компаний, результаты фиксироваться и потом сравниваться, чтобы на основе этих данных в дальнейшем сформировать перечень препаратов, показавших наибольшую эффективность.

— В результате отбора мы хотим расширить свой список поставщиков, чтобы в него входили не одна-две проверенные компании, а несколько. Геополитическая обстановка способствует такой работе, но мы и раньше ее планировали. Мы всегда стараемся не решать проблему, а предупредить ее. Этой площадкой тоже работаем на опережение: на следующий год уже будут первые результаты, мы препараты на данной площадке опробуем, получим производственные результаты, а значит у нас появится больший выбор поставщиков к новому сезону. Если европейские компании сейчас уходят — ну, и пусть уходят, не проблема. Замену найдем, — заявил Мамонов.

В 2022-м компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила сельхозугодья на территориях присутствия, доведя их до 250 тыс. гектар. С них планируется намолотить свыше 1 млн тонн зерна, которой пойдет на производство комбикормов для животных на свинокомплексах компании.

Ранее редакция сообщала, что в этом году посевная обойдется аграриям на 50% дороже, чем годом ранее. В том числе из-за роста цен на удобрения и средства защиты растений.