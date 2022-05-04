С 20 мая улететь из Новосибирска в Баку можно прямым рейсом

Из Новосибирска до столицы Азербайджана Баку запускают прямой авиарейс, сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на сайт авиакомпании «ИрАэро».

Он начнет действовать с 20 мая 2022 года. Сейчас билеты на эти рейсы стоят на треть меньше, чем на стыковочные через Москву или Ташкент. Выполнять их будет авиакомпания «ИрАэро» на самолетах «Суперджет-100» еженедельно по пятницам.