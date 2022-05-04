С 20 мая улететь из Новосибирска в Баку можно прямым рейсом

Из Новосибирска до столицы Азербайджана Баку запускают прямой авиарейс, сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на сайт авиакомпании «ИрАэро».
Он начнет действовать с 20 мая 2022 года. Сейчас билеты на эти рейсы стоят на треть меньше, чем на стыковочные через Москву или Ташкент. Выполнять их будет авиакомпания «ИрАэро» на самолетах «Суперджет-100» еженедельно по пятницам.
— Перелет каждую пятницу. Вылет из Новосибирска в 13:00, прибытие в Баку в 14:20, время в пути 4 часа 20 минут. Обратный рейс из аэропорта имени Гейдара Алиева в тот же день в 15:20, посадка в Толмачёво в 22:20, время в пути 4 часа. Цена билета в одну сторону от 27 тысяч рублей, — говорится в сообщении авиаперевозчика.
Фото: pixabay.com — StuBaileyPhoto
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