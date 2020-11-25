«Сибагро» построит под Новосибирском распределительный центр

Свинокомплекс «Сибагро» в Новосибирской области (АО «Кудряшовское») начал строительство распределительного центра в Новосибирском районе вблизи посёлка Криводановка, сообщили в пресс-службе АО «Россельхозбанк». Отмечается, что максимальная вместимость центра — 5,5 тыс. тонн. Проект реализуется при участии кредитных средств Россельхозбанка, общий объем инвестиций составит около 500 млн рублей.

Центр будет выполнять оптово-распределительные функции, его ввод увеличит количество мест хранения, обеспечит удобство отгрузки и распределения продукции. Это позволит доставлять ее до потребителя максимально оперативно.

Запуск проекта запланирован на 1 января 2022 года, выход на проектную мощность – на второй квартал 2022 года.

Как рассказал директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров, банк ведет финансирование строительства третьей очереди свинокомплекса. По его словам, кредитная линия для нового проекта открыта в третьем квартале, проект необходим для роста производства.

Свинокомплекс «Сибагро» в Новосибирской области — крупнейшее в Новосибирской области производственное и перерабатывающее свиноводческое предприятие, входящее в состав компании «Сибагро». Ежегодно предприятие производит более 50 тыс. тонн мяса свинины в живом весе, что составляет 72% от общего объема производства свинины в Новосибирской области. В 2020 году свинокомплекс завершает строительство третьей очереди, которая позволит увеличить проектную мощность почти в 1,5 раза, за счет чего объем производства свинины в регионе вырастет на 20 тысяч тонн мяса в год.

Фото: пресс-служба банка